Søk etter savnet mann - bilen hans funnet i Egersund sentrum

Mannen, som er født i 1976, er meldt savnet av familien. Han ble sist sett onsdag formiddag i nabolaget der han bor.



Rundt klokka 21.00 ble mannens bil funnet i Egersund sentrum. Det er bakgrunnen for at det letes etter ham der.



Politiets operasjonsleder Jøran Solheim opplyser at frivillige er kalt ut for å være med på leteaksjonen. Klokka 22.30 får DT opplyst at letemannskaper er samlet på politistasjonen for å bli tildelt leteområder.



En politihund deltar også i søket.