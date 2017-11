Rekefjord Stone inn i nye markeder

GOD UTVIKLING: Produksjonssjef Reidar Solli (t.v.) og daglig leder Tore Jonny Wollertsen ved Rekefjord Stone melder om en positiv utvikling for bedriften de siste åra. FOTO: Frøydis Bredeli

De siste fire-fem åra har det gått stadig bedre for Rekefjord Stone AS. Innpass og tillit i nye markeder er den viktigste grunnen. I 2016 fikk bedriften et resultat på vel åtte millioner kroner.