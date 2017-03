Solid overskudd for Uninor

Uninor har lagt bak seg et krevende år. Men tross kraftig nedgang i salgsinntektene ble det et solid overskudd i fjor. FOTO: Sylvie A. Skadberg

I 2015 hadde attføringsbedriften Uninor AS et underskudd på 1,1 millioner kroner. I fjor ble resultatet et overskudd på 3,5 millioner kroner.