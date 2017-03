Startar planarbeid for meieritomta

På vegner av H. Dykesteen Eiendom AS har arkitektkontoret Kristiansen & Selmen Olsen varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for den tidlegare meierieigedommen på Vikeså. Same eigar vil også regulera den tilgrensande eigedommen (til venstre i biletet) til bustadformål. FOTO: Keth Odland