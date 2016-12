Tapte søksmål mot vindkraftutbygger

Lars Henning Nodland og Lisa Svalestad fortalte i sommer DT-leserne hvorfor de har gått til sak mot Norsk Vind Energi, som skal sette opp en vindturbin i underkant av 500 meter fra Nodland i Heia. Dalane tingrett har gitt vindkraftutbyggeren medhold, men Nodland og Svalestad slipper å dekke motpartens saksomkostninger. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Lars-Henning Nodland og Lisa Svalestad gikk til sak mot Norsk Vind Energi for å få flyttet to av vindturbinene som er under oppføring i Egersund Vindpark. Søksmålet førte ikke fram.