Tror på store ringvirkninger

TOMT TIL FLERE: Prima Protein leier ei 15 dekar stor festetomt på den tidligere ferjeterminalkaien i Egersund (til høyre i bildet). Tomta ligger til venstre for terminalbygget og inn mot tollbygget (til venstre i bildet). Det skal fylles ut masser i sjøen. – Varaordfører Leif Erik Egaas (t.v.) og ordfører Odd Stangeland har begge tro på Prima Protein sin satsing vil generer mer aktivitet. Tomta Global Fish AS er interessert i, ligger til høyre for ferjeterminalbygget. FOTO: Erling Svensen