Urd har blåst bort - togene går som normalt

Tidlig tirsdag morgen var det ifølge NSB begrenset sportilgang mellom Hellvik og Varhaug. Det skyldes feil med signalanlegget. De som skulle reise med tog på Jærbanen, måtte derfor regne med forsinkelser og innstillinger. Det var satt inn drosjer og busser for å få fraktet passasjerer som ikke kommer med toget som planlagt.

Like etter klokka 07.00 melder NSB at alle spor nå er åpne for trafikk. Togene går nå som normalt.

Politiet melder at det ikke har vært noen værrelaterte hendelser natt til tirsdag.