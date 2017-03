Parkeringssituasjonen på jernbanestasjonen

Det har i flere år vært vanskelig å finne ledig parkeringsplass på jernbanestasjonen i Egersund. Bane NOR har bestemt at det skal innføres oblatparkering, det vil si en form for avgiftsparkering der pendlerne gis prioritet. FOTO: Egil Mong

Parkeringsproblemene på jernbanestasjonen i Eigersund skal løses gjennom å dele ut oblater til pendlerne. Ordfører Odd Stangeland (Ap) er usikker på om Bane NOR og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har skjønt at utfordringen ikke er fremmedparkering, men for få plasser.