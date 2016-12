Vannet stiger og vinden øker

Vannet kom rundt klokka 13.00 over bryggekanten på Steinbryggen i Egersund sentrum. FOTO: Gunnar Kvassheim

Politiet opplyser klokka 13.15 at det fortsatt ikke har kommet noen meldinger om at ekstremværet Urd har gjort noen skader i Dalane. Men vinden øker på, og høy vannstand gjør at det nå er vann inn på flere av bryggene i Egersund sentrum.