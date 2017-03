Kommunen har fått mye kritikk for håndteringen av tyskerbru-saken. Status for elveparkprosjektet ble diskutert i kommunestyret mandag. FOTO: Egil Mong

— Et klassisk høyrisikoprosjekt, er Eigersund-rådmann Gro Anita Trøans betegnelse på den mye omtalte elveparken i Lundeåne. Hun vil samtidig ikke ha noe av at kommuneansatte "sables ned" for arbeidet som er gjort.