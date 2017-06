Ny laksetrapp i Åna-Sira

NY LAKSETRAPP: I bakgrunnen ses hølen ved utløpet av kraftstasjonen. Dit vil den nye laksetrappa bringe laksen. På bildet ser vi fra venstre: Glenn Østrem anleggsleder i Risa, Lars Gjemlestad, leder for lakseprosjektet i Sira Kvina, Per Grimsby i Sira Kvina og John Arvid Eik fra Lund Venstre. FOTO: Even Bergum