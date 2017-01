Det melder politiet på Twitter.

I kollisjonen mellom en personbil og et vogntog torsdag ettermiddag omkom føreren av personbilen.

Sjåføren i vogntoget kom fysisk uskadd fra ulykken.

Omkjøring for trafikken sørfra har i timene etter ulykken gått via Vikeså sentrum på "Gamleveien", og trafikken nordfra kjører via Bue, opplyser operasjonslederen ved SørVest politidistrikt.