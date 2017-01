E39 åpnes klokka 22.30

Det melder politiet på Twitter.

Det ble først meldt at veien ville bli åpnet klokka 21.00, men det oppstod komplikasjoner med bilbergingen som gjør at åpningen blir cirka halvannen time forsinket.

I kollisjonen mellom en personbil og et vogntog torsdag ettermiddag omkom føreren av personbilen.

Sjåføren i vogntoget kom fysisk uskadd fra ulykken.

Omkjøring for trafikken sørfra har i timene etter ulykken gått via Furetangen på "Gamleveien", og trafikken nordfra kjører via Bue, opplyser operasjonslederen ved SørVest politidistrikt.