Viktig vei til verdifull naturhavn

TO TANKER I HODET: Ifølge løgevikvennene Frode Knutshaug og Tommy Lindås handler det om å kunne ha to tanker i hodet samtidig, slik at en både kan drive pukkverket og ta vare på den unike naturhavna i Løgevik. Her er de betenkt over at parkbeltet ikke kan betraktes som uberørt natur, slik det skal etter reguleringsplanen. FOTO: Frøydis Bredeli