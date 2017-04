Bidrog til tre sigrar for Noreg

EIK-spelar Madeleine Hille Mellemstrand (t.h.) spelte tre kampar med det norske flagget på brystet i Polen. Alle kampane gjekk vegen for det norske J16-laget. Her er Madeleine saman med Anna Østrem (Haugar) (f.v.), Marthine Østenstad (Viking) og Hanne Sæthre Jakobsen (Viking) etter dagens 5-0-siger over Ukraina.