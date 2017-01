Lagårdshallen klar om ett år

SKRYTER AV SAMARBEIDET: Mandag tas første spadestikk for Lagårdshallen. Ordfører Odd Stangeland (t. v.) og kommunalsjef Eivind Galtvik skal ha litt av æren for det, mener styrelederen for Lagårdshallen AS, Jan Erik Sivertsen (t. h). Kommunen er én av to hovedleietakere i hallen. Den andre er EIK fotball. FOTO: Ingve Aalu