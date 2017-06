Ny pers av Per Svela på Bislett

Her på Fana Stadion braut Per Svela i sist månad 8-minuttsgrensa på 3.000 meter. Han persa med 18 sekund og fekk tida 7.57,98. Torsdag senka han rekorden sin med ytterlegare 3,32 sekund då han vann den nasjonale 3.000 meteren under Bislett Games på 7.54,66.