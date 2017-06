Sommarleir med hardkjør og kos

SAME LEIR, ULIKE ROLLER: Nestleiar Kjell Tore Vinningland (t.v.) og Kristian Gjertsen skal i aksjon på litt forskjellig vis under sommarleiren som Egersund Kyokushin karateklubb er vertskap for til helga. Tøffast blir det nok for Gjertsen, som skal opp til gradering for svart belte. FOTO: Keth Odland