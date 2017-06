Stolt, rørt og trist etter Nordsjørittet

3.565 STYKK: Talet på deltakarar har gått dramatisk ned dei siste åra. FOTO: Sylvie Assersen Skadberg

Dagleg leiar Siri Ommedal veit at alt som kunne gjerast, blei gjort for dei to som fekk hjartestans under Nordsjørittet. Hendingane har gjort sterkt inntrykk, men dei gode tilbakemeldingane motiverer til å staka ut kursen for framtidige ritt.